Пожар на хлебокомбинате СМАК в Екатеринбурге локализован

По последним данным на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, которые выясняют причину возгорания.
Предполагаемой причиной пожара является горящий кабель внутри двухэтажного цеха.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров, пожарные тушат его изнутри здания завода и с крыши. На месте работают 18 единиц техники и 83 человека.
Во время пожара обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.
Напомним, что пожар на хлебокомбинате в Екатеринбурге начался сегодня утром около девяти утра. Из здания были эвакуированы 250 работников, никто не пострадал.