Школы Екатеринбурга будут ежедневно отчитываться о заболевших детях в Минздрав

Информацию о школьниках должны вносить в специальную программу до девяти утра каждого дня.
В министерстве здравоохранения разработана форма, в которой будет фиксироваться количество детей с признаками ОРВИ. После этого врачи должны будут сообщить о выявленных случаях гриппа и COVID-19 среди них.
При обнаружении симптомов ОРВИ, школьники будут изолированы, для этого приготовлены помещения в школах.
В Минздраве поясняют, что ребенок уедет из школы с направлением к врачу. В случае очень плохого самочувствия, он может быть госпитализирован.
Все данные о таких детях будут передаваться в Минздрав Российской Федерации.
Напомним, что в Свердловском Минздраве сообщили о том, что пересчитают статистику смерти от коронавируса из-за низких показателей.