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Уральца осудили за удар ножом из-за просьбы убирать за собакой фекалии

31 августа 2020, 17:21
Судом Кировского района Екатеринбурга Владимир Тагильцев был приговорен к сороку за удар ножом мужчины в ходе конфликта, возникшего из-за вопроса, убирает ли Владимир за своей собакой фекалии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

25 января пострадавший мужчина занимался починкой автомобиля около своего дома. Мимо него проходила пара с собакой. Мужчина поинтересовался, убирает ли за собакой экскременты её хозяин, на что получил реакцию в виду угрожающих выпадов ножом в свою сторону.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, пострадавший использовал средство защиты в виде газового баллончика и скрылся у себя в подъезде. В окно он увидел, как парочка до сих пор находится около его машины и принял решение выйти и защитить свое имущество. Оказавшегося на улице потерпевшего за руки схватила женщина, после чего её напарник нанес удар ножом в спину мужчине.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы и назначил штраф в пользу пострадавшего в виде 190 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что Следственный комитет по Свердловской области расследует дело о двойном убийстве. 22 октября 2018 года в собственной квартире была зарезана 36 летняя жительница Нижнего Тагила, находившаяся с ней 13-летняя дочь была задушена.

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