Уральца осудили за удар ножом из-за просьбы убирать за собакой фекалии

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, пострадавший использовал средство защиты в виде газового баллончика и скрылся у себя в подъезде. В окно он увидел, как парочка до сих пор находится около его машины и принял решение выйти и защитить свое имущество. Оказавшегося на улице потерпевшего за руки схватила женщина, после чего её напарник нанес удар ножом в спину мужчине.