В Нижнем Тагиле автобусную остановку не смогут перенести по техническим причинам

Жителям района, проживающим от домов на конечной «ВМЗ» до Серебрянского тракта, обещали в феврале продлить автобусный маршрут № 14. Однако тогда сослались на погодные условия, которые не позволяли сделать остановку, соответствующую нормам. Помимо остановки, есть еще одна проблема — на дороге очень темно, зимой здесь вообще невозможно идти,рассказала одна из жительниц района.