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Posted 31 августа 2020, 09:22

Published 31 августа 2020, 09:22

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Нижнем Тагиле автобусную остановку не смогут перенести по техническим причинам

31 августа 2020, 09:22
В Нижнем Тагиле конечную остановку 14 маршрута на ВМЗ не будут переносить из-за ряда технических причин, рассказали TagilCity.ru в администрации города.

Ранее жители домов на Серебрянском тракте пожаловались в соцсетях, что до них не доходит маршрут автобусов из-за чего приходится идти по неосвещаемой дорожке до остановки «ВМЗ».

Жителям района, проживающим от домов на конечной «ВМЗ» до Серебрянского тракта, обещали в феврале продлить автобусный маршрут № 14. Однако тогда сослались на погодные условия, которые не позволяли сделать остановку, соответствующую нормам. Помимо остановки, есть еще одна проблема — на дороге очень темно, зимой здесь вообще невозможно идти,рассказала одна из жительниц района.

В администрации города пояснили, что вопрос о продлении автобусных маршрутов в районе рассматривался летом этого года. Однако выяснилось, что перенести остановку невозможно по техническим причинам.

Выполнить проектирование и провести мероприятия по обустройству остановки общественного транспорта в соответствии с предъявляемыми требованиями не представляется возможным по техническим причинам: наличие существующих выездов с ГЭК, наличие линии ВЛ6-10 кВ, отсутствие тротуаров по четной стороне улицы Верхняя Черепанова (на участке от улицы Выйская до Серебрянского тракта),сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии пояснили, что строительство линий наружного освещения вдоль пешеходной дорожки по Серебрянскому тракту не предусмотрено бюджетом города.

Напомним, в феврале 2020 года, после транспортной реформы в Нижнем Тагиле, говорилось, что автобусный маршрут № 14 будет продлен на две остановки. Обустройство остановочных площадок планировалось провести в мае — убрать бордюрные камни и сделать пешеходные переходы.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автобус#Остановка#Вмз
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