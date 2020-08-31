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В Нижнем Тагиле ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения из окна

31 августа 2020, 08:36
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 30 августа из окна на первом этаже дома на улице Зари выпала девочка, в результате она получила травмы и была госпитализирована, сообщают TagilCity.ru очевидцы.

На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 17.

В квартире проживает 37-летняя женщина, которая одна воспитывает семилетнюю дочь. Женщина с недавнего времени поставлена на учёт, так как была замечена в употреблении спиртного, она привлекалась к административной ответственности, рассказали TagilCity.ru в пресс-служб МУ МВД «Нижнетагильское».

Установлено, что утром женщина ушла на работу, а девочка осталась дома одна.

С тяжёлыми травмами ребенок госпитализирован в больницу.

Напомним, что в июле в Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал подросток, он скончался в больнице.

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