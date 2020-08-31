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В Свердловской области родители выстроились в очереди за справками для детских садов

31 августа 2020, 20:49
В детских поликлиниках Свердловской области сегодня родители выстроились в очереди, чтобы получить для детей справки для посещения садиков.

Пользователи соцсетей пишут, что люди в очередях не соблюдают дистанции, многие не надели маски. По их словам, очереди образовались в поликлинике № 5 и 13-й детской больнице в Екатеринбурге. Подобная ситуация сложилась и в Верней Пышме и Среднеуральске. Кроме очередей в больницы, горожане сфотографировали длинную очередь в местное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что с 1 сентября в Свердловской области возобновляют работу детские сады. Указ об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Однако для того, чтобы ребенка приняли в детский сад, родителям необходимо предоставить справку о эпидемблагополучии и о состоянии здоровья ребенка.

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#Детские сады#Справка#Медицинская справка#Очередь#Общество
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