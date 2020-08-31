TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков

31 августа 2020, 09:59
Фото: TagilCity.ru
Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие спортивной площадки, расположенной в 9-м поселке, сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Сначала всех присутствующих поздравил мэр Владислав Пинаев. Он отметил, что знакомство с инициативной группой молодых людей, в частности, инвалидами-колясочниками, послужило толчком к строительству новой площадки.

Саша (Коченков — прим.ред.) объединяет вокруг себя детей, единомышленников. Здесь проходили действительно турниры. Но то, что здесь было раньше — простой пустырь с одной сломанной качелью. И вот инициатива ТОСа, его инициатива, общее желание сделать что-то хорошее, поддержка министров, в частности, Смирнова (министр энергетики и ЖКХ), поддержка реализации этой программы, национальных проектов, позволили сделать вот такую, с моей точки зрения, классную площадку. Я горжусь, что в городе появляются такие места, где можно просто проводить время, заниматься спортом, сказал Пинаев.

Он также рассказал, что в этом году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 250 миллионов рублей. В частности проводится обустройство четырех общественных и 18 дворовых территорий.

В частном секторе люди, как правило, дружнее живут. И это уже вторая площадка. Первую мы закончили в прошлом году на Руднике имени III Интернационала,сказал мэр.

Фото: TagilCity.ru

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поздравил присутствующих с открытием площадки и призвал сохранять ее в надлежащем состоянии.

Это сделано по вашей инициативе, по вашему желанию. Уверен, этот комплекс не последний, который будет в Нижнем Тагиле, подчеркнул Смирнов.

По его словам, за прошедшие три года на реализацию нацпроекта Нижнему Тагилу было выделено 650 миллионов рублей. Последним с речью выступил общественник Александр Коченков.

Я если честно не верил до конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч сутра и до ночи, как я в своем детстве. Мы провели здесь все лето со строителями. У нас были и разногласия, но все получилось… Я считаю, что в этом районе наша площадка самая лучшая. Спасибо вам всем, что поддержали меня, сказал Коченков.

Фото: TagilCity.ru

В июне 2019 года общественник Александр Коченков записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать в 9-м поселке спортивную площадку. Несмотря на инвалидность, молодой человек проводит каждый год турниры по футболу и баскетболу в своем районе. При этом спортивные площадки, на которых проводились мероприятия, были в полуразрушенном состоянии. Тагильчанин решил подать заявку на грантовый конкурс, а также начал разработку проекта, но столкнулся с проблемами, которые заставили отложить реализацию идеи. Когда Александр узнал о прямой линии с Путиным, то решил попробовать обратиться к нему. После этого мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с общественником и пообещал построить в поселке новую площадку. Объект обошелся порядка 16 миллионов рублей.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле обновленный Парк Победы планируется открыть через неделюТагильчане дали оценку благоустройству дворов на ВМЗ
#КТГ 9 посёлок#Площадка#Открытие#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14