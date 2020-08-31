В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник Коченков

Я если честно не верил до конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч сутра и до ночи, как я в своем детстве. Мы провели здесь все лето со строителями. У нас были и разногласия, но все получилось… Я считаю, что в этом районе наша площадка самая лучшая. Спасибо вам всем, что поддержали меня, сказал Коченков.