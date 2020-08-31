За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара

29 августа поступило сообщение о пожаре многоэтажном жилом доме по проспекту Дзержинского. На третьем этаже горело имущество на площади девять квадратных метров. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, эвакуированы восемь человек. По предварительным данным, причиной возникновение пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении владельца комнаты.