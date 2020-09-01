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Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых уральских школ

1 сентября 2020, 15:10
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых школ региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Губернатор поздравил всех жителей области с Днём знаний.

Очень рад, что эпидемиологическая обстановка позволила ученикам и учителям вернуться к привычному формату занятий в школахсказал Евгений Куйвашев

Он посетил две новые школы: в городе Арамиль и в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Каждая из этих школ рассчитана на 1000 учеников, в них установлено современное мультимедийное и спортивное оборудование.

Также губернатор отметил, что к учебному году был закончены все работы в центре образования «Аксиома» в Каменске-Уральском на 1275 мест, открылась школа № 9 в Ревде на 500 мест, а также школа № 6 в Невьянске на 1000 мест.

Завершено строительство новых школ в Верхней Пышме, в Кушве и в Екатеринбурге.

Финансирование для строительства идет в основном из местного и областного бюджетов, но, по словам Куйвашева, делается все возможное для привлечения средств из федеральной казны.

Напомним, что сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей с Днем знаний и посетил две школы, где провел открытые уроки.

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#День знаний#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Школа#Общество
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