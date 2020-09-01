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Фотозоны и большие корабли: Нижнем Тагиле представили новые эскизы ледового городка

1 сентября 2020, 15:04
В Нижнем Тагиле проект новогоднего городка 2021 года был доработан компанией «Горсвет-НТ». Согласно новым эскизам появится больше фотозон, светодиодных фигур, а также изменится положение некоторых город и световое оборудование, пишет АН «Между строк».

По словам директора организации Константина Благинина, можно будет подняться на палубу ледяного корабля, почувствовать себя мореплавателем, а на входе в городок расположится замок с горками по бокам. Также Благинин заявил, что плоских фигур в этом году не будет, вместо них сделают объемные.

Большое внимание уделяется фигурам с подсветкой. У главной елки будет изменена иллюминация, а вокруг поднимут световой шатер и сделают четыре входа. Внутри будут стоять Дед Мороз и Снегурочка.

В середине августа стало известно, что новый ледовый городок будет посвящен произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Тема была выбрана не случайно. В этом году исполняется 190 лет со дня создания поэмы. Согласно проекту, на главном входе гостей встретят 33 богатыря и дядька Черномор.

33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка
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#Ледовый городок#Проект#Нижний Тагил#Общество
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