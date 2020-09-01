Фотозоны и большие корабли: Нижнем Тагиле представили новые эскизы ледового городка

По словам директора организации Константина Благинина, можно будет подняться на палубу ледяного корабля, почувствовать себя мореплавателем, а на входе в городок расположится замок с горками по бокам. Также Благинин заявил, что плоских фигур в этом году не будет, вместо них сделают объемные.