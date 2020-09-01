TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём знаний

1 сентября 2020, 12:27
Официальные поздравления получили сегодня жители Свердловской области от губернатора Евгения Куйвашева и председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, сообщает «Областная газета».

По словам губернатора, созданы все условиях для комфортной и безопасной учёбы. В школах появились бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха.

Образовательные учреждения оснащают современным оборудованием, в сельских территориях открываются центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

Также губернатор благодарит учителей и отмечает, что школьники с радостью возвращаются в школу после продолжительного дистанционного образования.

По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, несмотря на пандемию коронавируса, педагоги достойно подготовились к новому учебному году.

В Свердловской области продолжается реализация национального проекта «Образование». Выполняются все поручения президента Владимира Путина. В этом году открылись девять новых школ в Екатеринбурге, Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском.

Напомним, что День знаний в школах пройдёт без праздничных линеек. Вместо них пройдут классные часы, посвящённые 75-летию Победы.

Материалы по теме
В России решили отменить традиционные школьные линейки 1 сентябряВ Свердловской области запретили проводить праздничные линейки 1 сентября
#День знаний#Поздравление#Екатеринбург#Людмила Бабушкина#Евгений Куйвашев#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14