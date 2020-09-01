На екатеринбургском заводе СМАК после пожара перестали временно выпускать булочки

Это буквально на пару дней. С (продуктовыми — прим. ред.) сетями у нас нормальные отношения, все понимают, что это был форс-мажор. Пострадал цех МХИ — там выпускают булочки в индивидуальных упаковках. Батоны и подовый хлеб производятся в прежнем режиме, рассказали на заводе.