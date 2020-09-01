Просила на похороны, а пошла на массаж: свердловчанку наказали за обман отца отчима

По словам помощника городского прокурора Романа Максимова, в феврале этого года обвиняемая рассказала мужчине, что его сын, являющийся мужем ее матери, скончался и что требуются деньги на похороны. В результате потерпевший дал ей 30 тысяч рублей. Отец с сыном не общался, а потому поверил обвиняемой.