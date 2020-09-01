Смерть писателя и взлом онкодиспансера: итоги дня в Свердловской области

Сегодня 81-м году жизни скончался писатель Владислав Крапивин. Он попал в больницу с инсультом, затем — с подозрением на пневмонию. Его состояние постоянно менялось: было то лучше, то хуже. Как сообщалось ранее, у Крапивина брали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Однако, по мнению невестки писателя Ларисы Крапивиной, он все же переболел коронавирусом, что могло спровоцировать обострение хронических заболеваний. В 2018 году писатель был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Он был автором многих произведений для детей: «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». Прощание с писателем пройдет 3 сентября в Храме на Крови.