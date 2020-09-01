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Создатель «красной кнопки» Александр Литреев сбежал из России

1 сентября 2020, 13:34
Александр Литреев, известный как создатель приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно сообщать о задержаниях на протестных акциях, покинул пределы Российской Федерации, сообщает 66.RU.

Литреев уехал в Эстонию в мае. Покинуть Россию ему помогли эстонские дипломаты, так как документы, удостоверяющие личность, у него забрали следователи.

Литреев рассказал, что последние два года за ним велась слежка Центром по борьбе с экстремизмом.

Роскомнадзор заблокировал сайт, где рассказывалось о том, как обойти запрет на блокировку Telegram, именно тогда в отношении Литреева начали проводиться оперативно-разыскные мероприятия.

В январе 2020 года в отношении Литреева возбудили уголовное дело за то, что он не сообщил государству о виде на жительство в другой стране (ст. 330.2 УК РФ). Однако обвиняемый заявил, что получил его только в 2019 году.

Также IT-специалист рассказал о его задержании в Екатеринбурге с наркотиками. По его словам, ему задавали много вопросов о проектах, связи с Алексеем Навальным и политической деятельности, а так же интересовались источниками финансирования проектов и связями со странами ЕС и Украиной

Напомним, что Александр Литреев известен как создатель приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно сообщать о задержаниях на акциях протеста.

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#Россия#Александр Литреев#Побег#Общество
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