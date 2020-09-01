Тагильские кинотеатры переходят под управление федеральной сети «Премьер зал»

В кинотеатрах не говорят о деталях приобретения франшизы. Однако по словам управляющей Александры Хайрулиной, такой переход позволить улучшить качество услуг, позволит ввести программу лояльности, а также изменить формат работы. На данный момент для кинотеатров создается новый сайт и мобильное приложение «Для друзей».