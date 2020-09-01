TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Краснотурьинске скончалась попавшая под колеса автокрана женщина

1 сентября 2020, 10:22
В Краснотурьинске водитель автокрана сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину, сообщает Е1.

По словам представителей ГИБДД Краснотурьинска, смертельное ДТП случилось утром 31 августа. Водитель автокрана на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество женщине, переходящей проезжую часть. В результате этого пешеход был сбит.

Женщина получила множественные травмы головы, она скончалась в машине скорой помощи.

Стаж водителя более 20 лет, на момент аварии он был трезвым. За все время вождения мужчина не получил ни одного штрафа.

По словам виновника аварии, скоростной режим он соблюдал, однако пешеходов на пути не видел.

Замеры ГИБДД показали, что после аварии водитель проехал еще 58 метров и только потом остановился.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге машина сбила троих детей на пешеходном переходе.

В Екатеринбурге на пешеходном переходе иномарка сбила троих детей
Узнать подробнее

Материалы по теме
Погибли двое: под Первоуральском иномарка сбила перебегавшего дорогу лосяВ Екатеринбурге на пешеходном переходе иномарка сбила троих детей
#Автокран#Свердловская область#ДТП#Пешеходный переход#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14