В Нижнем Тагиле на выходных была превышена концентрация формальдегида в воздухе

В основном формальдегид используется при изготовлении пластмасс. Он способен спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, он способен привести к мутациям плода в утробе матери.