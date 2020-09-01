В Нижнем Тагиле на выходных была превышена концентрация формальдегида в воздухе

С 28 августа с 13.00 по 31 августа 07.00 в городе уровень загрязнения был низким и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,3 ПДК (стандартный индекс).
В общей сложности в августе 2020 года концентрация вещества в воздухе была превышена 24 дня.
Напомним, TagilCity.ru составило топ самых опасных веществ, выбрасываемых предприятиями Нижнего Тагила, согласно которому в 2019 году формальдегида в воздух попало четыре тонны. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.
Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов).
В основном формальдегид используется при изготовлении пластмасс. Он способен спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, он способен привести к мутациям плода в утробе матери.