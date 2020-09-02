Коллекторский беспредел и ЧП в школе: итоги дня в Свердловской области

Жительнице Екатеринбурга коллекторы грозят забрать ребенка, а также угрожают ее родственникам. Девушка взяла займ на 14 тысяч рублей для оплаты съёмной квартиры. На следующий день начали звонить коллекторы, с вопросом, когда она вернет займ, хотя, по договору, деньги нужно вернуть в течение 21 дня. Также с первого дня начала расти сумма долга, теперь девушка должна не 14, а 25 тысяч рублей. По словам екатеринбурженки, вернуть деньги у нее нет возможности, но и терпеть угрозы она не может, в полицию она не обращалась.