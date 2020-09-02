Куйвашев запустил новые очистные сооружения на Первоуральском новотрубном заводе

Сегодня он побывал в лицее № 21, который поддерживает промышленное предприятие города. Ученики лицея помимо основной программы занимаются инженерной графикой, 3D-проектированием и робототехникой. В этом году лицей станет одной из площадок для проведения заключительного этапа соревнований по методике WorldSkills в компетенции «Инженерный дизайн. CAD».