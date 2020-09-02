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Куйвашев запустил новые очистные сооружения на Первоуральском новотрубном заводе

2 сентября 2020, 15:06
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня запустил новые очистные сооружения на Первоуральском новотрубном заводе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На мероприятии присутствовали председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Комплекс AQA Genesis позволяет повторно использовать очищенную воду для промышленных целей, сократить промышленные стоки и многократно снизить содержание вредных веществ в водоемах Свердловской области. Значит, «белая металлургия» ЧТПЗ станет еще чище и экологичнее, что меня очень радует,сообщил губернатор.

Как отметил губернатор, в Первоуральске развивается много социальных проектов.

Сегодня он побывал в лицее № 21, который поддерживает промышленное предприятие города. Ученики лицея помимо основной программы занимаются инженерной графикой, 3D-проектированием и робототехникой. В этом году лицей станет одной из площадок для проведения заключительного этапа соревнований по методике WorldSkills в компетенции «Инженерный дизайн. CAD».

В следующем году на базе первоуральского лицея будет создан естественно-научный центр. Там планируется проводить учебные занятия, курсы, практикумы, мастер-классы, встречи с тьюторами и другие мероприятия.

Напомним, что вчера губернатор посетил две новые открывшиеся школы в Свердловской области.

Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых уральских школ
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