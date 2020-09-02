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Почти 200 вернувшихся из-за границы уральцев прячутся от тестирования на COVID-19

2 сентября 2020, 12:49
В Свердловской области 193 человека разыскивают после их возвращения из-за границы, чтобы провести тестирование на коронавирус, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

После снятия ограничений на международные перелеты, почти три тысячи уральцев побывали за границей. 11 из них после этого заразились коронавирусом.

Как сообщили в ведомстве, по данным на 31 августа, своевременную и полную информацию о результатах тестирования на выявление инфекции предоставили 2739 человек.

Выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того 18 жителей региона, которые прибыли из-за рубежа, не предоставили данных о лабораторных исследованиях. В отношении них составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Материалы были переданы в суд. За нарушение закона по данной статье грозит наложение штрафа в размере 15-40 тысяч рублей.

Напомним, что после возвращения из зарубежной поездки необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус, а результаты направить в роспотребнадзор или разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

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#Роспотребнадзор#Туристы#Коронавирус#Общество
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