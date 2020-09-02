TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

2 сентября 2020, 13:41
Под Нижним Тагилом сгорел лесовоз, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

1 сентября около 17 часов поступило сообщение о пожаре на автодороге Николо-Павловское-Алапаевск.

На площади 10 квадратных метров горел лесовоз.

Кабина грузовика загорелась прямо во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую кабину.

По предварительным данным к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов автомобиля.

В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.

По данному факту организована проверка.

Напомним, что за период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара.

За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара
Узнать подробнее

За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара
Узнать подробнее

Материалы по теме
За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара
#Автомобиль#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14