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Российские регионы получат более 34 миллиардов рублей на детские выплаты

2 сентября 2020, 11:01
В Регионы России будут направлены 34,3 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РФ.

На данный момент право на выплаты имеют более трех миллионов россиян, именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.

В указе также есть пояснение, что размер ежемесячного пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, это примерно около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет с 1 января 2020 года. Пособие могут получить семьи с доходами ниже прожиточного минимума.

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#Михаил Мишустин#Выплаты#Пособие#Правительство#Владимир Путин#Экономика
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