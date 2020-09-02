Российские регионы получат более 34 миллиардов рублей на детские выплаты

На данный момент право на выплаты имеют более трех миллионов россиян, именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.
В указе также есть пояснение, что размер ежемесячного пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, это примерно около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет с 1 января 2020 года. Пособие могут получить семьи с доходами ниже прожиточного минимума.