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Свердловчанину выписали штраф за плакат на машине в поддержку хабаровчан

2 сентября 2020, 09:26
Жителю Екатеринбурга назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан, сообщает Znak.com.

Уральскому активисту Николаю Улитину судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначен штраф за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования» (ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Это минимальное наказание по данной статье.

Защита подсудимого настаивала на том, что он не нарушал порядка проведения публичных акций и не выступал против власти.

По словам Улитина, наклеить плакат и приехать с ним в центр города его побудили слова выступающего телеведущего Владимира Соловьева, который назвал протестующих хабаровчан «поганью», а жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства храма в сквере в 2019 году — бесами. Но суд не учел его доводы.

Улитин был задержан 1 августа, он разместил на своем микроавтобусе плакат «Екатеринбуржцы — не бесы, Хабаровчане — не погань. Хабаровску — респект с Урала». На автомобиле он приехал в центр Екатеринбурга, на площадь 1905 года.

Полицейские приняли микроавтобус с плакатом на нем рекламной конструкцией, а самого Улитина протестующим. Он был доставлен в отдел полиции № 9, где на него завели дело об административном правонарушении.

Напомним, что жительнице Екатеринбурга назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за призыв к организации митинга в поддержку хабаровчан в TikTok.

Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан
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