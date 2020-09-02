В Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись почти 40% хостелов и два отеля

По словам Владимира Окунькова, раньше в организации состояли 80 хостелов, но после того, как ограничения из-за коронавируса были сняты, остались работать всего 50-52 заведения. Больше всего закрылось бизнесов, которые связаны с размещением студентов, в том числе и иностранных.
Он считает, что хорошим показателем к концу года будет заселение на 40%.
Окуньков объяснил, что доходы у населения падают, а потому они больше экономят и меньше путешествуют. На данный момент места в хостелах Екатеринбурга можно найти за 250 рублей в сутки. Полностью отрасль, по его мнению, восстановится через год или два.
Из отелей на данный момент закрытыми остаются гостиница «Лайнер» (рядом с аэропортом Кольцово) и отель «Панорама».
Генеральный менеджер отеля «Angelo by Vienna House Екатеринбург» Ольга Акимова объяснила, что «Лайнер» планируется вернуть к работе в сентябре или октябре, когда в городе запланированы массовые мероприятия.
Загрузка отеля Angelo упала на 70% по сравнению с мартом. В августе в отеле проживало около 150 человек в сутки, но это на 100 человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ольга добавила, что с конца марта некоторые пентхаусы переоборудовали в коворкинговую зону с тренажерами и кофейными аппаратами для работы клиентов. Однако услуга оказалась не очень востребованной.
Она считает, что до конца года загрузка отеля вырастет до 71% при условии, что не будет второй волны коронавируса.
Напомним, из-за пандемии коронавируса большинство организаций прекратили временно работу. Однако постепенно ограничения снимаются.