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В Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись почти 40% хостелов и два отеля

2 сентября 2020, 16:27
В Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19 с рынка ушли почти 40% хостелов и мини-отелей, которые входили в Ассоциацию малых гостиниц и хостелов, пишет Znak.

По словам Владимира Окунькова, раньше в организации состояли 80 хостелов, но после того, как ограничения из-за коронавируса были сняты, остались работать всего 50-52 заведения. Больше всего закрылось бизнесов, которые связаны с размещением студентов, в том числе и иностранных.

Он считает, что хорошим показателем к концу года будет заселение на 40%.

Окуньков объяснил, что доходы у населения падают, а потому они больше экономят и меньше путешествуют. На данный момент места в хостелах Екатеринбурга можно найти за 250 рублей в сутки. Полностью отрасль, по его мнению, восстановится через год или два.

Из отелей на данный момент закрытыми остаются гостиница «Лайнер» (рядом с аэропортом Кольцово) и отель «Панорама».

Генеральный менеджер отеля «Angelo by Vienna House Екатеринбург» Ольга Акимова объяснила, что «Лайнер» планируется вернуть к работе в сентябре или октябре, когда в городе запланированы массовые мероприятия.

Загрузка отеля Angelo упала на 70% по сравнению с мартом. В августе в отеле проживало около 150 человек в сутки, но это на 100 человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ольга добавила, что с конца марта некоторые пентхаусы переоборудовали в коворкинговую зону с тренажерами и кофейными аппаратами для работы клиентов. Однако услуга оказалась не очень востребованной.

Она считает, что до конца года загрузка отеля вырастет до 71% при условии, что не будет второй волны коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса большинство организаций прекратили временно работу. Однако постепенно ограничения снимаются.

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