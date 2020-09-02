В Екатеринбурге коллекторы угрожают девушке забрать ребенка за долг по микрокредиту

Ранее в Екатеринбурге коллекторы угрожали персоналу городской больницы № 23. Медсестра взяла займ в размере 30 тысяч рублей. Женщина уверяла, что все погашено, но только с запозданием. За это время долг был продан коллекторскому агентству «Феникс». Сотрудник организации начал звонить начальству отделения реанимации. Сначала он шантажировал старшую медсестру, но потом добрался до заведующего. Мужчина угрожал, что доберется до семей медиков. Также ругательства получала и сама заемщица. В результате медики обратились с жалобой к судебным приставам. Коллекторское агенство в итоге было оштрафовано на 100 тысяч рублей.