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Posted 2 сентября 2020, 12:13

Published 2 сентября 2020, 12:13

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка Герою Советского Союза Михаилу Жбанову

2 сентября 2020, 12:13
В Нижнем Тагиле на стене здания железнодорожного вокзала появилась мемориальная доска, посвященная памяти Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны и почетного железнодорожника Михаила Жбанова, сообщает «Тагильский рабочий».

Он родился в городе в 1909 году. Окончил школу фабрично-заводского ученичества и работал слесарем. В армию он пошел в 1942 году и служил в орудийном расчёте истребительно-противотанковой батареи 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года в ходе битвы за село Пузачи в Курской области из строя вышел расчет 45-миллиметровой пушки. Тогда Жбанов самостоятельно встал к орудию и начал стрелять по противнику. За смелость он удостоился ордена Красной звезды. В октябре того же года он получил звание Героя Советского Союза.

На Свердловской железной дороге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на СвЖД проходят акции по увековечиванию памяти железнодорожников, которые удостоились звания Герой Советского Союза. Доски планируется разместить в зданиях, где ранее трудились герои.

В начале августа активисты Екатеринбурга заявили, что хотят установить мемориальную доску, которая посвящена 130-летию поэта Осипа Мандельштама, на железнодорожном вокзале.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#СвЖД#Мемориальная доска
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