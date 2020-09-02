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В Свердловской области за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19

2 сентября 2020, 13:02
В Свердловской области зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб по Свердловской области.

Количество всех зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 547 человек.

Выписано 50 граждан, общее число выписанных достигло 20 072.

Зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных от COVID-19. Общее число случаев — 460.

В России за последние сутки выявлено 4952 случая заболевания в 84 регионах, общий итог 1 005 000 случаев.

По выздоровлению выписано 5 464 человека, а всего число выписанных пациентов выросло до 821 169.

Подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом, общее количество 17 414.

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#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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