В Свердловской области за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19

Количество всех зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 547 человек.
Выписано 50 граждан, общее число выписанных достигло 20 072.
Зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных от COVID-19. Общее число случаев — 460.
В России за последние сутки выявлено 4952 случая заболевания в 84 регионах, общий итог 1 005 000 случаев.
По выздоровлению выписано 5 464 человека, а всего число выписанных пациентов выросло до 821 169.
Подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом, общее количество 17 414.