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Депутат Балыбердин обратился в прокуратуру из-за незаконной лесопилки на «Букатино»

3 сентября 2020, 09:51
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин обратился в прокуратуру по поводу законности лесопилки на «Букатино». Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По словам депутата, к нему обратились жители, живущие рядом с мелкооптовым рынком «Букатино». На его территории долгое время работает лесопилка. Работает круглосуточно, и даже в выходные и праздничные дни.

Работа оборудования доставляет жителям близлежащих домов дискомфорт.

Именно поэтому тагильчане и обратились к Балыбердину с просьбой о проверке законности этого предприятия.

В результате выяснилось, что оно работает незаконно, а земельный участок под ангаром занят самовольно.

Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру Тагилстроевского района.

Напомним, что Алексей Балыбердин возобновил очные приемы граждан.

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