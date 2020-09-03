Депутат Балыбердин обратился в прокуратуру из-за незаконной лесопилки на «Букатино»

По словам депутата, к нему обратились жители, живущие рядом с мелкооптовым рынком «Букатино». На его территории долгое время работает лесопилка. Работает круглосуточно, и даже в выходные и праздничные дни.
Работа оборудования доставляет жителям близлежащих домов дискомфорт.
Именно поэтому тагильчане и обратились к Балыбердину с просьбой о проверке законности этого предприятия.
В результате выяснилось, что оно работает незаконно, а земельный участок под ангаром занят самовольно.
Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру Тагилстроевского района.
Напомним, что Алексей Балыбердин возобновил очные приемы граждан.