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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в попытке изнасилования в Екатеринбурге

3 сентября 2020, 12:19
«Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко дал комментарии по поводу его обвинения в попытке изнасилования в отеле Екатеринбурга, сообщает Е1.

По словам трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко, девушка, которая просила у службы безопасности отеля Novotel вызвать Росгвардию из-за якобы случившегося сексуального домогательства, просто пытается пропиариться за его счет.

Он заявляет, что он ни в чем не виновен.

Кривенко был задержан накануне в Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования. Супруга DJ Papakley, с которой у него была назначена встреча, заявила о сексуальных домогательствах и попросила вызвать Росгвардию.

Напомним, что вНижнем Тагиле будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства своей жены.

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства своей жены
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