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На Урале гибель матери двоих детей в больнице вылилась в уголовное дело

3 сентября 2020, 11:44
В Первоуральске по факту смерти 29-летней матери двоих детей в марте 2019 года от аппендицита было возбуждено уголовное дело, сообщает E1.

По словам адвоката Юлии Федотовой, уголовное дело было возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). При этом конкретных фигурантов в нем не указывается. Адвокат вместе с членами семьи погибшей настаивают, что к смерти пациентки причастна Татьяна Барвиюк. Она на данный момент работает заместителем главного врача по хирургии. На момент трагедии она была хирургом.

Юлия отмечает, что врач написала в карточке пациентки, что диагноз «аппендицит» исключен. После этого она направила пациентку в гинекологическое отделение, где девушка через несколько дней скончалась.

Юрист добавила, что по данному разбирательству срок давности составляет два года. Соответственно в марте 2021 года дело уже могут прекратить.

Напомним, 19 марта 2019 года в больнице Первоуральска скончалась 29-летняя девушка. Она почувствовала себя плохо 12 марта. У нее началась рвота и сильно болел живот. Фельдшер прибывшей скорой помощи поставил предварительный диагноз «аппендицит». Женщина была доставлена в горбольницу Первоуральска, где хирург перевела пациентку в гинекологическое отделение. Когда в гинекологии заподозрили неладное, было уже поздно. Через несколько дней девушка скончалась.

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#Уголовное дело#Первоуральск#Врачи#Ответственность#Общество
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