На Урале гибель матери двоих детей в больнице вылилась в уголовное дело

По словам адвоката Юлии Федотовой, уголовное дело было возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). При этом конкретных фигурантов в нем не указывается. Адвокат вместе с членами семьи погибшей настаивают, что к смерти пациентки причастна Татьяна Барвиюк. Она на данный момент работает заместителем главного врача по хирургии. На момент трагедии она была хирургом.
Юлия отмечает, что врач написала в карточке пациентки, что диагноз «аппендицит» исключен. После этого она направила пациентку в гинекологическое отделение, где девушка через несколько дней скончалась.
Юрист добавила, что по данному разбирательству срок давности составляет два года. Соответственно в марте 2021 года дело уже могут прекратить.
Напомним, 19 марта 2019 года в больнице Первоуральска скончалась 29-летняя девушка. Она почувствовала себя плохо 12 марта. У нее началась рвота и сильно болел живот. Фельдшер прибывшей скорой помощи поставил предварительный диагноз «аппендицит». Женщина была доставлена в горбольницу Первоуральска, где хирург перевела пациентку в гинекологическое отделение. Когда в гинекологии заподозрили неладное, было уже поздно. Через несколько дней девушка скончалась.