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В Нижнем Тагиле началось досрочное голосование по довыборам в городскую думу

3 сентября 2020, 12:39
Более 90 жителей проголосовали в первый день досрочного голосования по довыборам в городскую думу Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости».

По словам председателя нижнетагильского избиркома Лидии Брызгаловой, за первый день досрочного голосования по довыборам в городскую думу Нижнего Тагила, которое продлится до 12 сентября включительно, участки посетили 91 человек.

Голосование проходит спокойно, на местах дежурят наблюдатели.

С 3 сентября комиссии начали принимать заявки на голосование на дому. Для этого жителям нужно связаться по телефону со своей участковой избирательной комиссией до 14 часов 13 сентября.

В Единый день голосования, 13 сентября, выбирать нового депутата будут жители округа № 10, граждане Кирпичного, Пырловки, Евстюнихи, Лебяжки и части Выи.

В списках на звание депутата значится шесть человек: активистка движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва (выдвигается от партии «Яблоко»), директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

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