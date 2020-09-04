Оптимизация рабочего процесса в сети интернет с помощью подручных средств

Заблокировать доступ может провайдер или администратор местной сети, к которой подключается пользователь. Причем каждый из них преследует свои цели, но все они идут в разрез с желаниями конечных потребителей услуг, то есть нас.
Поставщики интернет-услуг могут ограничивать доступность сайтов, игр и сервисов либо по своим внутренним причинам, например, чтобы заменить бесплатный интернет-сервис на свой платный и заставить абонентов платить деньги за то, за что можно либо вовсе не платить, либо платить меньше. В сетях Wi-Fi в общественных местах, где открыт доступ широкому кругу людей могут не подключаться игры или видео-сервисы, это делается, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Закрывают доступ также внутри корпоративных сетей, чтобы сотрудники в рабочее время могли пользоваться только необходимыми для работы сайтами.
Но простому человеку не интересны все эти тонкости и нюансы. Почему нельзя отдохнуть от работы за чашечкой чая, листая ленту в любимой социальной сети?
Палочкой-выручалочкой в данном случае является непонятное простому обывателю слово «прокси-сервер».
В технические тонкости работы интернета посвящать каждого смысла нет, если кому-либо это интересно, всегда можно найти информации на просторах глобальной сети. Лучшим решением для пользователя станет воспользоваться удобным ресурсом прокси стор.
Им уже давно пользуются сотни тысяч корпораций, предприятий малого и крупного бизнеса, бюджетные организации.
Почему? Потому что варианты использования услуги гораздо шире, чем просто доступ к любимой игре или сайту. Корпорации и бизнесмены используют различные инструменты заработка, которые могут потребовать повышенной безопасности. Программисты, дизайнеры и прочие узкие специалисты могут быть требовательны к скорости работы сети и к безопасности. А маркетологи крупных фирм не зря свой хлеб кушают, они умеют находить простые и недорогие решения, поэтому в большинстве случаев, предпочитают просто купить прокси. Простой обыватель о таком решении часто просто не знает, хотя это простой и безопасный способ сделать работу во всемирной сети интернет комфортной.
А прокси стор позволяет это сделать просто, без риска, а главное быстро. Сайт удобен и будет понятен даже пожилым людям. Важно, что здесь можно выбрать узкий круг задач, которые требуются конкретному человеку.
Как работает прокси — между телефоном или компьютером человека появляется дополнительно звено, которое «фильтрует» весь поток информации, а также повышает безопасность пользователя в сети интернет. Простыми словами он (прокси) работает как сложная развязка шоссе, направляя потоки данных, словно автомобили, по четкому пути.
Простой пример, в одной из стран СНГ (не будем показывать пальцем) заблокирована социальная сеть «Вконтакте», что делать, если человек к ней прикипел, у него там друзья, знакомые, годами он собирал коллекцию музыки или видео? Ему не нужно переплачивать, он может открыть для себя дорожку интернета именно для этой соцсети. С помощью нескольких щелчков мышки приобретается необходимая подписка на сайте прокси стор.
Еще пример, вы ожидаете свой рейс в аэропорту, а на телефоне или ноутбуке призывно светится пиктограмма любимой игры. Подключаетесь к бесплатной точке доступа Wi-Fi, но не тут-то было! Хитрый администратор заблокировал доступ к игровым ресурсам. Что делать? Для этого за пару минут можно прокси купить. Почему бы и нет, если можно получить доступ к любимой игре по цене киндер-сюрприза.
Подавляющее большинство современных программ, браузеров, игр и приложений имеют в настройках раздел, где прописываются данные о прокси-сервере. После оплаты эти данные сразу же можно увидеть в личном кабинете, который будет доступен после простой процедуры регистрации.
В итоге мы получаем «копеечный» способ решить любую проблему с доступом, как для рядовых пользователей, так и для бизнеса. Пользуйтесь приведенным лайфхаком и не забывайте, что любая проблема всегда имеет простое решение.