tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2020, 12:19

Published 5 сентября 2020, 12:19

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Екатеринбурге пытаются спасти дом писателя Крапивина от сноса

5 сентября 2020, 12:19
Екатеринбуржец разместил петицию на сайте Change.org в защиту дома писателя Владислава Крапивина. По мнению автора дом ветхий и ему может угрожать снос, пишет Ура.ру.

Документ для сбора подписей разместил житель Екатеринбурга Александр Чистяков. В тексте петиции уралец напоминает, что на чердаке здания писателем был создан детско-юношеский клуб «Каравелла».

В плохом состоянии находится не обычный дом, на который можно просто махнуть рукой. Это часть истории, в этом доме писатель жил и трудился после переезда в столицу Урала, пишет Александр Чистяков.

Автор отмечает, что состояние дома пока далеко от аварийного и допускает, что ремонт может частично помочь его сохранить, но опасается, что строению может угрожать снос ради постройки многоэтажного здания.

1 сентября известный детский писатель Владислав Крапивин скончался от хронических болезней, которые обострились на фоне заражения COVID-19. Прощание с писателем прошло у Храма-На-Крови в Екатеринбурге 3 сентября.

#Общество#Новости УрФО#Дом#Петиция#Владислав Крапивин#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика