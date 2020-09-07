Для помощи тагильчанам с ОВЗ создадут социальный центр с онлайн и офлайн-сегментом

Posted 7 сентября 2020, 17:39
Published 7 сентября 2020, 17:39
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Цель проекта — развитие социальных системных проектов в регионе. В проект войдет два сегмента — онлайн и офлайн. Об этом рассказала президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.
Онлайн-сегмент представляет собой интернет-портал «Социо». Там люди с ОВЗ, малоимущее жители региона, многодетные семьи смогут найти информацию обо всех услугах и возможностях для социальных пособий и выплат. Офлайн-сегмент составят социальные центры для оказания помощи.
Первый социальный центр для помощи людям с инвалидностью уже начал работать в Екатеринбурге. На нем будет сформирована модель, которая в дальнейшем поможет в организации другим городам региона.