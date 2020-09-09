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Posted 9 сентября 2020, 13:47

Published 9 сентября 2020, 13:47

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Уральские яблони и земляника перепутали время года и зацвели

9 сентября 2020, 13:47
В Екатеринбурге в районе Ботаника зацвела яблоня, пишет E1.

На дереве пожухли и опали многие листья, но появились цветы.

Яблоня перепутала осень с весной, у неё стресс, поэтому зацвела. В таком случае ботаники рекомендуют срочно срезать все листья, чтобы избежать гибели во время морозов, говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

Также ботаники отмечают, что это не первый случай цветения яблонь в Свердловской области этой осенью. Вместе с яблонями перепутали время года и кустики земляники, которые расцвели в южных лесах региона.

Напомним, синоптики обещали «бабье лето» в Нижнем Тагиле и Свердловской области на этой неделе.

#Общество#Цветы#Екатеринбург
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