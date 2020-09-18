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Posted 18 сентября 2020, 12:23

Published 18 сентября 2020, 12:23

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

В Екатеринбурге подожгли машину генерального директора телекомпании

18 сентября 2020, 12:23
В Екатеринбурге сожгли машину генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко, сообщило URA.RU.

Поджог произошёл 18 сентября рано утром во дворе дома на улице Фурманова, где проживает Губко. Неизвестные подожгли автомобиль Infiniti QX56. Теперь сотрудникам полиции отдела №5 предстоит провести проверку и установить причины произошедшего. Губко оценил ущерб в 970 тысяч рублей и высказал мнение, что к поджогу имеет отношение один из депутатов заксобрания Свердловской области.Напомним, что 5 сентября в Нижнем Тагиле на улице Захарова, 12 сгорел бесхозный автомобиль «ВАЗ» 2111. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.

#Происшествия#Новости УрФО#Поджог#Сгорела машина#Екатеринбург
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