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Posted 19 сентября 2020, 06:56

Published 19 сентября 2020, 06:56

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

В России назвали стоимость препарата от коронавируса

19 сентября 2020, 06:56
Сюжет
Коронавирус
Российский препарат от COVID-19 «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей за упаковку, сообщает ТАСС.

Теперь его разрешено применять в амбулаторных условиях.

Препарат появится в аптеках страны 21 сентября, отпускать его будут только по рецепту.

Его рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения. Осложнений по итогам клинических испытаний лекарства не выявлено.

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов для лечения коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир» 17 сентября. Производителем является компания «Р-Фарм».

Цена на лекарство «Коронавир» пока неизвестна.

Напомним, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса должна начаться уже в октябре 2020 года. Свердловская область одной из первых получит вакцину от COVID-19.

#Евгения Сафина#Коронавирус#Здоровье#Лекарство#Аптека#Препараты
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