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Posted 23 сентября 2020, 05:29

Published 23 сентября 2020, 05:29

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Фасад Оперного театра в Екатеринбурге отреставрируют почти за четыре миллиона рублей

23 сентября 2020, 05:29
В Екатеринбурге будет отреставрирован фасад Оперного театра, сообщают "Вечерние ведомости".

Театром оперы и балета в Екатеринбурге был заключен контракт на разработку проекта и реставрацию фасада здания. Подрядчиком является ООО «Реставратор».

Согласно документации, которая опубликована на портале госзакупок, проект должен быть разработан до конца ноября 2020 года. Экспертизы должны быть пройдены до середины декабря этого года.

Для реставрации выделена сумма 3 940 269 рублей.

Напомним, в Екатеринбурге согласовали проект реконструкции заброшенной больницы в Зеленой роще. Реконструкция здания обойдется в 2,5 миллиарда рублей.

#Общество#Новости УрФО#Реставрация#Театр#Екатеринбург
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