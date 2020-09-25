Тагильчан ожидают теплые и солнечные выходные

Posted 25 сентября 2020, 10:06
Published 25 сентября 2020, 10:06
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
В субботу столбики термометров поднимутся днём до +16 градусов, ночью до +7. Погода будет солнечной, осадков не ожидается. Ветер западный, два-три метра в секунду.
Днём в воскресенье также ожидается +16 градусов, а ночью +8. Солнечно, без осадков. Ветер западный, шесть-семь метров в секунду, с порывами до семи метров в секунду.
Напомним, синоптики обещали уральцам «бабье лето» в конце сентября.