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Posted 25 сентября 2020, 10:06

Published 25 сентября 2020, 10:06

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Тагильчан ожидают теплые и солнечные выходные

25 сентября 2020, 10:06
Жителей Нижнего Тагила ожидает теплая солнечная погода 26 и 27 сентября. Данная информация размещена на сайте GISMETEO.

В субботу столбики термометров поднимутся днём до +16 градусов, ночью до +7. Погода будет солнечной, осадков не ожидается. Ветер западный, два-три метра в секунду.

Днём в воскресенье также ожидается +16 градусов, а ночью +8. Солнечно, без осадков. Ветер западный, шесть-семь метров в секунду, с порывами до семи метров в секунду.

Напомним, синоптики обещали уральцам «бабье лето» в конце сентября.

#Нижний Тагил#Здоровье#Погода
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