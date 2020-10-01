В Нижнем Тагиле владелец «Уралконтрактефти» обратился к бизнес-омбудсмену

Posted 1 октября 2020, 06:55
Published 1 октября 2020, 06:55
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Батарев считает, что полиция недостаточно активно реагирует на его заявления, а это уже относится к сфере моего внимания. Будем обсуждать ситуацию и работать над ней, рассказала Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.
Предприниматель уже общался с омбудсменом онлайн. В интернете проводилась беседа совместно с ГУ МВД по Свердловской области. Там он подробно рассказал о своей ситуации.
Напомним, бизнесмен Вадим Батарев попал в аварию в 2015 году на снегоходе. В результате он 10 дней пролежал в коме и два года реабилитировался. В это время, по его словам, компньоны оформили на него многомиллионный кредит и вывели из организации миллиарды рублей, подделав подпись. А затем пытаются отобрать его долю через банкротство. Батаев заявляет о наличии у него на руках результатов экспертизы, подтверждающих, что подпись в документах поставлена не его рукой. Много лет он пытается отстоять свои права в правоохранительных органах, но дело продвигается крайне медленно.