Индексация пенсий и усталые дети. Итоги дня в Свердловской области

Многие родители считают, что их ребенок будущий гений. Поэтому уделяют воспитанию массу времени, записывают во все возможные секции и тратят огромные деньги. Им кажется, что таким образом проявляется забота. Однако у ребенка со временем развиваются комплексы, хроническая усталость, депрессия и болезни. Причиной такого поведения родителей является страх, что ребенок будет отличаться от других, а значит его плохо воспитывают и виноваты в этом они. Психологи против такого подхода. Они рекомендуют дать ребенку попробовать многое и выбрать то, что ему по душе. В Нижнем Тагиле масса кружков для обучения детей различным навыкам. Журналист TagilCity.ru проверил их на наличие лицензий. Не все учреждения смогли показать по первому требованию разрешающие документы.