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Куйвашев определил критерии для профобучения пострадавших из-за COVID-19 граждан

9 октября 2020, 19:49
Евгений Куйвашев подписал указ, который поможет определить критерии для профобучения свердловчан, отнесенных к категории пострадавших от коронавирусной инфекции, сообщает «Областная газета».

Свердловчане, попадающие под критерии выбора, получат возможность участвовать в программе профобучения и дополнительного профобразования.

Губернатор выделил три категории пострадавших:

  • Граждане, ищущие работу (к ним относятся люди, зарегистрировавшиеся в учреждениях службы занятости в период с 1 марта 2020 года);
  • Работники, находящиеся под риском увольнения (люди, в отношении которых с 1 мая 2020 года работодатель переводил их на неполный день, останавливал работу или отправлял в отпуск без сохранения заработной платы);
  • Выпускники образовательных организаций (свердловчане, выпустившиеся в период с 2019 и 2020 годов).

До этого премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано особое распоряжение. Согласно ему, все россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Напомним, в июле Мишустин заявил, что правительство в период кризиса помогло 26,5 миллионам детей.

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