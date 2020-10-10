Контроль министра и пикет у мэрии. Итоги дня в Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение малышки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу. Её случайно обнаружили гости. Потом они передали ребёнка правоохранителям. Девочка была срочно госпитализирована на вертолете в Екатеринбург. Врачи диагностировали дистрофию третьей степени и приняли решение о кормлении через вену. На данный момент состояние малышки оценивается как стабильное.
В России стали чаще происходить пьяные ДТП. Многие из водителей, устроивших такое, не раз привлекались к ответственности. Кто-то садится пьяным за руль второй или третий раз. Наркологи считают, что пьяный человек не понимает реальной картины, отрывается от действительности и неверно оценивает происходящее. Причинами таких ДТП эксперты называют отсутствие контроля за выпившим человеком, мягкое наказание, невысокие размеры компенсации пострадавшим, безответственность и веру в возможность избежать наказания. Одним из вариантов решения считается лишение автомобиля, увеличение штрафов, срока лишения водительского удостоверения и принудительное посещение врачей-специалистов за свой счет.
В Нижнем Тагиле выявлено 19 заболевших коронавирусом за сутки, в Свердловской области подтверждено 198 случаев заражения, а в России этот показатель составил 12 846 человек. С начала пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 1 986 случаев заболевания, в регионе 30 915 и в стране 1 285 084 случая. В Свердловской области о
В Екатеринбурге у здания мэрии собрались люди с целью проведения пикета в поддержку протестующих в Белоруссии. Одна из женщин стояла с плакатом, призывающих власти перестать выделять средства для поддержки президента Лукашенко. Сотрудники полиции пытались разогнать собравшихся людей, напоминая что мероприятие не санкционировано.