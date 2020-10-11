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На Урале будут судить «криминальное трио» за ограбление квартир в Нижнем Тагиле

11 октября 2020, 15:07
В Верхней Салде перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в серии квартирных краж на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Салды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В группу входили екатеринбуржец 1980 года рождения и двое его товарищей 1975 и 1976 годов рождения. Ранее граждане уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и убийство.

К совершению незаконных деяний «криминальное трио» основательно готовилось. Выезжали на автомобиле, принадлежащем гражданской супруге одного из задержанных. Для создания себе алиби, оставляли личные гаджеты по месту проживаниясообщил руководитель пресс-службы полковник Валерий Горелых

В результате уголовное дело составило два десятка томов. Сотрудниками полиции было выявлено семь фактов незаконной деятельности. Общий ущерб от действий обвиняемых составил 500 тысяч рублей.

Напомним, 9 октября в Екатеринбурге были задержаны участники банды, которая занималась угоном велосипедов. На их счету более 100 краж. На данный момент проводятся разбирательства.

В Екатеринбурге задержали банду подозреваемых в краже более сотни велосипедов
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#Суд#Кража#Кража имущества#Нижний Тагил#Общество
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