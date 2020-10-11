TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

11 октября 2020, 10:16
В Екатеринбурге жители одного из домов на Уралмаше нашли за мусорными баками два боеприпаса похожих на боевые, пишет E1.

На место была вызвана полиция, спасатели, скорая, а также саперы. Последние проверили находку.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ничего взрывоопасного обнаружено не было.

В начале октября правоохранительные органы в Новой Ляле получили сообщение о подозрительной находке. На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. После осмотра было установлено, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал со шнуром. Находка была уничтожена сотрудниками Росгвардии.

На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку
Узнать подробнее

Материалы по теме
На автовокзале в Екатеринбурге задержали школьника с противопехотной гранатойВ Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатойНа Урале прокуратура начала проверку после требования рабочим с гранатой зарплаты
#Боеприпасы#Екатеринбург#Росгвардия#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14