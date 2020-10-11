В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

В начале октября правоохранительные органы в Новой Ляле получили сообщение о подозрительной находке. На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. После осмотра было установлено, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал со шнуром. Находка была уничтожена сотрудниками Росгвардии.