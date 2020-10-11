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В Екатеринбурге задержали банду подозреваемых в краже более сотни велосипедов

11 октября 2020, 12:26
В Екатеринбурге 9 октября были задержаны участники банды, которая занималась угоном велосипедов. Молодые люди попались во время очередной кражи пишет E1.

Информацию подтвердили в полиции. Молодые люди были задержаны охраной жилого комплекса. Они были доставлены в отдел полиции. На данный момент проводится разбирательство.

На их счету имеется ряд краж велосипедов, по ним возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции отметили, что среди задержанных есть и несовершеннолетние. Подозреваемые в кражах участвовали разными группами. Иногда приходили впятером, вдвоем или даже в одиночку. В основном угонялись велосипеды подороже, а противоугонные тросы перерезались ножницами по металлу.

По данным издания уже было совершено более 100 краж.

Напомним, 10 октября в Нижнем Тагиле на улице Черноморская, у шестилетнего мальчика украли велосипед, пока он отошел поиграть с друзьями. Его мама планирует обратиться с заявлением в полицию.

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#Велосипед#Екатеринбург#Кража#Новости УрФО#Общество
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