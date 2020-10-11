В Екатеринбурге задержали банду подозреваемых в краже более сотни велосипедов

В полиции отметили, что среди задержанных есть и несовершеннолетние. Подозреваемые в кражах участвовали разными группами. Иногда приходили впятером, вдвоем или даже в одиночку. В основном угонялись велосипеды подороже, а противоугонные тросы перерезались ножницами по металлу.