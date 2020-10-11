В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте амфетамина

7 октября, вечером, на улице Сурикова был задержан молодой человек, который вызвал сомнения у сотрудников патрульно-постовой службы. При обыске личных вещей был найден сверток с неизвестными веществами. Экспертиза установила, что молодой человек имел при себе 0,46 грамма амфетамина.