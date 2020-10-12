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Михаил Дегтярев назвал Хабаровск спортивной столицей

12 октября 2020, 16:31
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует сделать из Хабаровска спортивную столицу Дальневосточного региона и одобрил идею строительства училища олимпийского резерва.

Об этом Дегтярев заявил в ходе встречи со спортивной общественностью, сообщает издание TRANSSIB INFO. По мнению врио губернатора региона, развитие физической культуры - инвестиция в будущее, так как это в перспективе поможет снизить количество различных заболеваний, а также повысит комфорт жизни граждан.

Представители министерства физической культуры и спорта Хабаровского края подчеркнули, что в регионе до конца текущего года планируется завершение строительства четырех спортивных объектов: теннисных кортов в Нанайском районе, физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вяземский, 1-го этапа федерального центра спорта в Хабаровске и краевого дворца единоборств «Самбо».

Очевидно, что для нового главы Хабаровского края одним из приоритетных направлений является развитие спорта в регионе. В этом году впервые за долгое время решению вопросов культуры и спорта внимание уделяется не по остаточному принципу, а врио губернатора региона лично разговаривает с представителями спортивной общественности, чтобы лучше понять их потребности.

В свою очередь представители спортивной общественности рассказали главе региона о волнующих их проблемах, в частности о необходимости реконструкции спортивных баз, а также решения проблемы финансирования участия в соревнованиях атлетов, в первую очередь это оплата авиабилетов.

Представители краевых федераций обратились к главе Хабаровского края с предложением о строительстве училища олимпийского резерва. Отмечается, что у Михаила Дегтярева есть большой опыт в решении аналогичных вопросов на федеральном уровне, что играет в плюс не только ему, но и всему региону.

По работе в Государственной думе глава региона неоднократно встречался с министром спорта РФ Матыциным и выстроил с ним рабочие отношения. Ранее они они уже обсуждали вопрос открытия в регионе училища олимпийского резерва. Сейчас готовится дорожная карта. Также в Хабаровске планируется строительство велотрека, площадок для уличного баскетбола, закрытых футбольных манежей.

#Общество
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