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Опасная посылка: уральские таможенники обнаружили в посылках более 300 кастетов

12 октября 2020, 15:26
Таможенники в аэропорту «Кольцово» обнаружили более 300 кастетов в международных почтовых отправлениях, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По данным пресс-службы, таможенники все чаще выявляют кастеты в таких почтовых отправлениях из Китая. За 2020 год было проведено 390 криминалистических экспертиз, 316 объектов было признано холодным оружием.

Для проверки прочности и поражающих свойств кастетов проводился эксперимент в соответствии с «Методикой криминалистического исследования холодного и металлического оружия».

По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, по закону на территории РФ оборот кастетов запрещен, так как он попадает под категорию холодного оружия ударно-дробящего типа. Также в этом списке бумеранги, сюрикены и кистени.

Напомним, в середине сентября уральские таможенники выявили поддельные Nike и Adidas почти на 300 миллионов рублей.

Уральские таможенники выявили поддельные Nike и Adidas почти на 300 миллионов рублей
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