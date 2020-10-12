Опасная посылка: уральские таможенники обнаружили в посылках более 300 кастетов

По данным пресс-службы, таможенники все чаще выявляют кастеты в таких почтовых отправлениях из Китая. За 2020 год было проведено 390 криминалистических экспертиз, 316 объектов было признано холодным оружием.
Для проверки прочности и поражающих свойств кастетов проводился эксперимент в соответствии с «Методикой криминалистического исследования холодного и металлического оружия».
По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, по закону на территории РФ оборот кастетов запрещен, так как он попадает под категорию холодного оружия ударно-дробящего типа. Также в этом списке бумеранги, сюрикены и кистени.
Напомним, в середине сентября уральские таможенники выявили поддельные Nike и Adidas почти на 300 миллионов рублей.